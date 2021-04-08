***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 13:07
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GYK 03/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924861
BIST
14:251.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:258,1512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:259,6994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0088
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:25458,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,21
|Açılış
|: 458,52
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,95
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:24
|SAMAT
|6,82
|41.768.053
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|57.263.306
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|193.491
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.654.869
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.497.395
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,13
|637.706.797
|% 9,51
|
|DOHOL
|3,34
|500.181.568
|% 2,77
|
|SISE
|7,49
|466.902.764
|% 1,35
|
|FENER
|38,08
|403.191.115
|% -2,11
|
|GARAN
|6,84
|385.130.641
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,34
|500.181.568
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|190.673.553
|% -1,52
|
|TSKB
|1,41
|94.799.767
|% 0,00
|
|BJKAS
|10,13
|637.706.797
|% 9,51
|
|PETKM
|6,04
|383.827.781
|% 0,67
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1449
|8,1529
|% 0,08
|
|Euro
|9,6875
|9,6978
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1842
|11,2403
|% 0,20
|
|Frank
|8,7593
|8,8121
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1692
|2,1801
|% 0,14
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|13,12
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.082
|8,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|5,96
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,88
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,33
|