***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 13:11
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GAN 03/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924903
BIST
14:321.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:328,1473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1323
14:329,6932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:32458,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,36
|Açılış
|: 458,79
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,95
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:32
|SAMAT
|6,82
|41.801.300
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|198.260
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.657.650
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.529.131
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,11
|644.442.797
|% 9,30
|
|DOHOL
|3,33
|500.313.998
|% 2,46
|
|SISE
|7,50
|467.812.139
|% 1,49
|
|FENER
|37,90
|412.715.798
|% -2,57
|
|GARAN
|6,85
|391.841.813
|% 0,15
|
|DOHOL
|3,33
|500.313.998
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,93
|192.121.195
|% -2,03
|
|TSKB
|1,41
|95.018.861
|% 0,00
|
|BJKAS
|10,11
|644.442.797
|% 9,30
|
|YKBNK
|2,19
|139.369.706
|% -0,45
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1409
|8,1473
|% 0,01
|
|Euro
|9,6837
|9,6932
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1758
|11,2318
|% 0,12
|
|Frank
|8,7635
|8,8163
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1672
|2,1780
|% 0,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|12,93
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.082
|8,00
|
|Tam
|3.022
|3.098
|7,07
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|3,41
|
|Çeyrek
|733
|749
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,07
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|-0,34
|