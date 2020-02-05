***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2020 09:35
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Gedik Yatırım Holding A.Ş. 5300000 TRY 100
TOPLAM 5300000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817108
BIST
11:00122.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 377,22
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.700
En Düşük
122.125
11:005,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9886
En Düşük
5,9768
11:006,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6150
En Düşük
6,6009
11:00300,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,54
|Açılış
|: 300,54
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,74
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|2.363.658
|% 14,99
|
|GEDIK
|11,49
|11.947.262
|% 12,54
|
|CELHA
|12,08
|9.302.683
|% 11,13
|
|TEKTU
|1,81
|250.518.551
|% 11,04
|
|RYSAS
|10,80
|5.478.979
|% 10,88
|
|DOKTA
|75,30
|5.724.218
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|IHGZT
|4,42
|29.901
|% -3,91
|
|ISFIN
|4,59
|310.396.878
|% 3,61
|
|THYAO
|14,45
|263.831.062
|% 0,42
|
|TEKTU
|1,81
|250.518.551
|% 11,04
|
|PETKM
|4,23
|126.259.978
|% -0,24
|
|HALKB
|7,43
|117.445.136
|% 0,27
|
|TEKTU
|1,81
|250.518.551
|% 11,04
|
|IHLAS
|0,94
|85.577.391
|% 4,44
|
|IEYHO
|0,75
|53.597.747
|% 4,17
|
|ISFIN
|4,59
|310.396.878
|% 3,61
|
|IHLGM
|1,22
|42.656.338
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7819
|7,8209
|% 0,16
|
|Frank
|6,1566
|6,1936
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|5,89
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,43
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,23
|54,23
|0,27
|