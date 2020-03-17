***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.03.2020 18:32
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hasan Halim Çun Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür - Bağımsız Üye Değil
Murat Esen Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat - - Bağımsız Üye Değil
İSMAİL BARIŞ ÖZİSTEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi - CEO - Netmarble EMEA Bağımsız Üye Değil
SERDAR GÜRSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Portföy Yöneticisi Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830171
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,4021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0258
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3760
18:057,0337
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1592
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
6,9987
18:05314,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,57
|Açılış
|: 314,01
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.991.305
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.146.361
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|139.312
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|34.297.464
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.484.046
|% -10,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% -4,10
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7133
|7,7520
|% -2,00
|
|Frank
|6,6226
|6,6625
|% -2,11
|
|Riyal
|1,6985
|1,7071
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.527
|1.527
|12,11
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,57
|12,61
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|29,55
|29,55
|-0,50
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 74.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 474, 295 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TSKB, VAKBN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -736, 96 kaybederek (% -0.88 ) 82, 995
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DARDL, ALYAG, MEMSA, METAL, SERVE, RODRG, SAFKR, OSMEN, IZFAS, MERIT
-
17:58
ISATR, PAPIL, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında