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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.03.2020 18:32
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hasan Halim Çun Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür - Bağımsız Üye Değil
Murat Esen Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat - - Bağımsız Üye Değil
İSMAİL BARIŞ ÖZİSTEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi - CEO - Netmarble EMEA Bağımsız Üye Değil
SERDAR GÜRSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Portföy Yöneticisi Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830171


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SUMAS 7,87 5.169 % 9,92  
ISYAT 2,47 58.991.305 % 9,78  
PEKGY 2,06 10.470.193 % 9,57  
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Riyal 1,6985 1,7071 % -0,58  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.527 1.527 12,11  
Altın Gr. 314 314 0,70  
Cumhuriyet 2.085 2.117 49,00  
Tam 2.075 2.128 45,22  
Yarım 1.003 1.029 21,87  
Çeyrek 503 515 10,94  
Gümüş.Ons 12,57 12,61 -0,31  
Gümüş Gr. 2,58 2,59 -0,09  
B. Petrol 29,55 29,55 -0,50  
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