***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMukadder Efe MüfettişNalan Yetiş Muhasebe SorumlusuÖmür Çulha Risk Yönetim Birimi PersoneliPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıSerdar Gürsoy Portföy Yöneticisi 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı 200660,305265Eral İlhan Karayazıcı Portföy Yöneticisi 2008-2018 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü-2018 Haziran Gedik Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev LisansıMine Tarakçıoğlu Portföy Yöneticisi 2015 Ağustos 2020 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Temmuz 2020 itibariye Gedik Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862342BIST