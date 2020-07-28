***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.07.2020 11:42
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Mukadder Efe Müfettiş
Nalan Yetiş Muhasebe Sorumlusu
Ömür Çulha Risk Yönetim Birimi Personeli
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Serdar Gürsoy Portföy Yöneticisi 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı 200660,305265
Eral İlhan Karayazıcı Portföy Yöneticisi 2008-2018 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü-2018 Haziran Gedik Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Mine Tarakçıoğlu Portföy Yöneticisi 2015 Ağustos 2020 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Temmuz 2020 itibariye Gedik Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862342
BIST
13:001.183
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -12,64
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.178
13:006,9694
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1086
|Açılış
|: 7,0140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:008,1817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1171
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:00430,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,59
|Açılış
|: 430,63
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|148,50
|32.958.692
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|78.397.144
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|633.011
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|21.000.790
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|35.972.017
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|33.486.227
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|KLNMA
|48,34
|46.311.324
|% -6,86
|
|BUCIM
|6,01
|30.753.503
|% -5,95
|
|ASELS
|37,58
|1.245.632.285
|% -0,27
|
|GUSGR
|5,91
|937.406.984
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,31
|618.238.652
|% -0,43
|
|GARAN
|7,64
|389.924.927
|% -1,67
|
|KRDMD
|3,11
|358.433.896
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,31
|618.238.652
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,96
|157.255.605
|% -3,03
|
|GUSGR
|5,91
|937.406.984
|% 4,42
|
|GSDHO
|2,72
|340.886.221
|% 3,82
|
|IHLGM
|1,79
|225.476.171
|% -2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9088
|8,9535
|% 0,99
|
|Frank
|7,5213
|7,5667
|% 1,13
|
|Riyal
|1,8448
|1,8541
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-11,65
|
|Altın Gr.
|430
|430
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.814
|2.849
|22,10
|
|Tam
|2.899
|2.930
|22,80
|
|Yarım
|1.407
|1.430
|11,10
|
|Çeyrek
|706
|716
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,34
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|-0,02
|