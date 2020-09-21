***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2020 11:13
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nalan YETİŞ Muhasebe Görevlisi 02164530000 Dahili 1146 nalan.yetis@gedik.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İnveo Yatırım Holding A.Ş. 5300000 TRY 100
TOPLAM 5300000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875869
BIST
13:591.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,32
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:597,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,6310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6080
En Düşük
7,5393
13:598,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:59472,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,41
|Açılış
|: 472,52
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:59
|DNISI
|8,91
|7.154.017
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.631.622
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
|
|ARMDA
|85,50
|12.221.528
|% -6,35
|
|DOBUR
|19,19
|47.509
|% -5,65
|
|SISE
|6,49
|766.634.990
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,27
|639.255.766
|% 0,93
|
|RTALB
|53,00
|333.184.058
|% 4,33
|
|GARAN
|6,57
|284.182.352
|% -1,35
|
|PETKM
|4,35
|261.874.942
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,27
|639.255.766
|% 0,93
|
|SISE
|6,49
|766.634.990
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,76
|145.291.293
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,33
|176.461.988
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,54
|93.819.785
|% 0,65
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6051
|7,6080
|% 0,69
|
|Euro
|8,9653
|8,9725
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,7459
|9,7948
|% 0,16
|
|Frank
|8,2897
|8,3396
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0215
|2,0316
|% 0,65
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,78
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.123
|3.201
|-15,68
|
|Yarım
|1.510
|1.548
|-7,58
|
|Çeyrek
|757
|774
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,91
|