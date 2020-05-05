GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

05.05.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2020
Karar Sayısı
326
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN  YÖNETİM KURULU'NUN Karar Tarihi      :05.05.2020 Karar No          :326 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  c-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan  Ederiz. Saygılarımızla, Hasan Halim ÇUN                                        Murat ESEN Yönetim Kurulu Başkanı                   Yönetim Kurulu Başkan Vekili   İsmail Barış ÖZİSTEK                                     Serdar GÜRSOY Yönetim Kurulu Üyesi                                  Yönetim Kurulu Üyesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842756


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.738
Değişim :  -0,11% |  -104,72
Açılış :  99.634  
Önceki Kapanış :  98.842  
En Yüksek
99.791 En Düşük
97.880
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 27,06 4.594.680 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
UZERB 3,19 247.683 % 10,00  
FRIGO 13,09 357.675 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7979 8,8421 % 0,69  
Frank 7,2551 7,2988 % -0,15  
Riyal 1,8816 1,8910 % 0,69  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.699 -2,91  
Altın Gr. 387 388 2,30  
Cumhuriyet 2.481 2.539 13,40  
Tam 2.558 2.601 13,70  
Yarım 1.241 1.271 6,80  
Çeyrek 622 636 3,30  
Gümüş.Ons 14,91 14,94 0,12  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,06  
B. Petrol 30,34 30,34 3,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru