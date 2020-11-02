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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri

02.11.2020 17:50
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )

Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri

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GMR Fonu izahname Değişiklik Tasarruf sahipleri duyuru Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885454


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Çeyrek 820 839 12,42  
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Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,11  
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