***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
03.11.2020 11:06
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GAF Fonu izahname Değişiklik Tasarruf sahipleri duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885619
BIST
13:571.130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,41
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.129
13:578,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0542
|Açılış
|: 8,5070
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
13:579,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1180
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9478
En Düşük
9,7754
13:57518,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,83
|Açılış
|: 518,21
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:57
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.805.897
|% 9,99
|
|ALMAD
|2,41
|657.197
|% -6,59
|
|TLMAN
|29,30
|3.230.949
|% -4,81
|
|BAYRK
|7,58
|6.555.173
|% -4,77
|
|FORMT
|5,00
|5.182.030
|% -4,58
|
|UFUK
|10,60
|99.481
|% -4,50
|
|SISE
|6,33
|819.959.949
|% -0,47
|
|PETKM
|4,20
|777.793.690
|% 2,44
|
|TSKB
|2,32
|619.424.251
|% -9,02
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|GARAN
|6,64
|502.642.134
|% 0,45
|
|TSKB
|2,32
|619.424.251
|% -9,02
|
|PETKM
|4,20
|777.793.690
|% 2,44
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|DOHOL
|2,42
|369.618.688
|% -0,82
|
|SISE
|6,33
|819.959.949
|% -0,47
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4883
|8,4943
|% 0,64
|
|Euro
|9,9325
|9,9413
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,9983
|11,0535
|% 1,19
|
|Frank
|9,2366
|9,2922
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2581
|2,2694
|% 0,63
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|1,60
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.419
|3.503
|36,44
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,63
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,81
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,92
|