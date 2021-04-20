***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
20.04.2021 13:38
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
16/04/2021
Açıklamalar
12.04.2021 Tarihli Genel Kurul'da onaylanan şirketimiz "GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ" olan Unvanının "INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirlmesi kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929616
BIST
13:421.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,74
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:428,1121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:429,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0420
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:42461,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,81
|Açılış
|: 461,35
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:42
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.406.229
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.842.182
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,05
|8.403.279
|% 6,06
|
|DESA
|15,27
|20.175.963
|% 6,04
|
|SAMAT
|4,23
|13.204.401
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.236.411
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|AYES
|13,83
|253.608
|% -9,96
|
|GARAN
|7,12
|874.764.195
|% 1,71
|
|EREGL
|18,07
|682.384.103
|% -0,50
|
|PETKM
|6,57
|500.597.697
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,23
|428.517.526
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,82
|336.752.009
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|336.752.009
|% -2,15
|
|TSKB
|1,27
|172.503.969
|% -1,55
|
|GARAN
|7,12
|874.764.195
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,13
|242.551.479
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,10
|96.929.848
|% -0,90
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1095
|8,1121
|% 0,29
|
|Euro
|9,7753
|9,7810
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,3005
|11,3571
|% 0,23
|
|Frank
|8,8242
|8,8774
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1551
|2,1659
|% 0,26
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,41
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|2,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|0,59
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|0,29
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|0,64
|