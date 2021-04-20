***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanGEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi16/04/2021Açıklamalar12.04.2021 Tarihli Genel Kurul'da onaylanan şirketimiz "GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ" olan Unvanının "INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirlmesi kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929616BIST