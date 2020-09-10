***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.09.2020 11:31
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GGK Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874355
BIST
15:151.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.104
En Düşük
1.094
15:157,4620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0229
|Açılış
|: 7,4840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4560
15:158,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
15:15467,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,79
|Açılış
|: 467,09
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:15
|TKURU
|333,30
|508.949
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|509.375
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.273.475.047
|% -9,99
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|493.283.909
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|982.072.068
|% -9,92
|
|GSRAY
|4,31
|837.991.082
|% -9,83
|
|PETKM
|4,33
|2.116.048.032
|% -3,99
|
|FENER
|44,32
|1.273.475.047
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,81
|1.002.406.097
|% -2,77
|
|GARAN
|6,89
|985.192.265
|% 1,92
|
|TSPOR
|6,45
|982.072.068
|% -9,92
|
|PETKM
|4,33
|2.116.048.032
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,81
|1.002.406.097
|% -2,77
|
|SKBNK
|1,51
|317.819.792
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|292.888.881
|% 3,42
|
|GSRAY
|4,31
|837.991.082
|% -9,83
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4571
|7,4620
|% -0,31
|
|Euro
|8,8394
|8,8447
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6269
|9,6752
|% -0,84
|
|Frank
|8,1760
|8,2253
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9826
|1,9925
|% -0,42
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|4,46
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-8,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-3,01
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-1,46
|
|Çeyrek
|749
|765
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,43
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:25SAYAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 041 adet işlem
-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 59 artarak (% 0.37 ) 1, 239
-
15:23XU100
Endeks 1, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 13, 222.00 milyon TL de
-
15:23MERKO
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 863, 700 adet işlem
-
15:22PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 1, 097.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345 adet işlem