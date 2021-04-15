***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.04.2021 13:39
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GAG Fonu Yatırımcı Bilgi Fomu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928423
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
18:058,0438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0269
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
18:059,6424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0402
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
18:05457,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,16
|Açılış
|: 457,49
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
|
|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
|
|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
|
|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.356.750
|% 9,93
|
|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
|
|EPLAS
|28,46
|2.820.556
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% -2,62
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0431
|8,0438
|% -0,33
|
|Euro
|9,6337
|9,6424
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,0757
|11,1313
|% -0,02
|
|Frank
|8,7028
|8,7552
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1418
|2,1526
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|29,07
|
|Altın Gr.
|458
|458
|7,91
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,91
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|0,12
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|0,15
|