***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.04.2021 09:54
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929366
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
0
En Düşük
0
18:058,1065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
18:059,7975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0585
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
18:05461,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,73
|Açılış
|: 461,28
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INDES
|29,28
|227.561.810
|% 285,01
|
|SISE
|7,27
|656.919.576
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,68
|25.892.222
|% 0,00
|
|ALGYO
|23,08
|34.954.055
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,35
|37.010.165
|% 0,00
|
|YAPRK
|102,50
|10.737.617
|% -6,80
|
|SELEC
|10,64
|197.190.381
|% -1,61
|
|BUCIM
|3,68
|25.892.222
|% 0,00
|
|SISE
|7,27
|656.919.576
|% 0,00
|
|THYAO
|11,60
|455.732.319
|% 0,00
|
|EREGL
|18,16
|1.643.839.020
|% 0,00
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 0,00
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% 0,00
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|754.464.040
|% 0,00
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|396.758.925
|% 0,00
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% 0,00
|
|ODAS
|3,02
|485.077.856
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|303.388.142
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1046
|8,1065
|% 0,23
|
|Euro
|9,7888
|9,7975
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,3171
|11,3739
|% 0,37
|
|Frank
|8,8310
|8,8842
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1555
|2,1663
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,22
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|0,67
|