***GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [GEP]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/02/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGedik Portföy Yönetimi A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPortföy Yönetim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.300.000Edinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04.02.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı5.300.000Beher Payın Alış Fiyatı1,12Toplam Tutar5.936.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,52İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)10,15Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Hakkı Gedik - Hasan Halim Çun - Mensure Banu KavakKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiİştirakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/02/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası20.12.2019 - KFD - 2019/02Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıPiramit Menkul Kıymetler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar5.932.300İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarHisse devir işlemi bugün itibariyle yapılmış olup, ödeme 20 Nisan 2020 tarihinde yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817063BIST