***GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
04.02.2020 19:39
***GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/02/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Portföy Yönetim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.300.000
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.02.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.300.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1,12
Toplam Tutar
5.936.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,52
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
10,15
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Hakkı Gedik - Hasan Halim Çun - Mensure Banu Kavak
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İştirak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/02/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
20.12.2019 - KFD - 2019/02
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
5.932.300
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Hisse devir işlemi bugün itibariyle yapılmış olup, ödeme 20 Nisan 2020 tarihinde yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817063
BIST