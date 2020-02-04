***GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2019 - 10.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGedik Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı şirketin 5.300.000 TL çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesinin tüm paylarının satın alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz 09.01.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde olumlu karşılandığına ilişkin açıklamamız 10.01.2020 tarihinde yapılmıştır.Bugün Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.02.2020 tarihli toplantısında,06.12.2019 tarih ve 487 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde 20.12.2019 tarihinde hazırlanan değerleme raporuna istinaden,1. GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait her birinin nominal değeri 1,12 TL. olan hisselerden,a) 5.299.858,66 adedinin toplam 5.935.841,70TL. bedelle Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den devir alınmasına,b) 106,00 adedinin toplam 118,72 TL. bedelle Hakkı Gedik'ten devir alınmasına,c) 17,67 adedinin toplam 19,79 TL. bedelle Hasan Halim Çun'dan devir alınmasına,d) 17,67 adedinin toplam 19,79 TL. bedelle Mensure Banu Kavak' tan devir alınmasına,2. Devir keyfiyetinin ilgili şirkete bildirilerek devir ile ilgili tüm işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817061BIST