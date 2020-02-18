***GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 18:36
***GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
4 S¸ubat 2020 tarihinde yapmıs¸ oldugˆumuz özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere Gedik Portföy'ün tarafımızdan satın alınmasına ilişkin yapılacak ödemenin ödeme tarihi 20 Nisan 2020 tarihi olarak belirtilmişti. Satın alınmaya ilişkin ödenmesi gereken bütün tutar bugu¨n (18 S¸ubat 2020) itibariyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız ve ilgili hisse satın alınmasına ilişkin yapılması gereken başka bir ödeme kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819954
BIST
18:05119.574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.217,76
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
18:056,0593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
18:056,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
18:05310,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,48
|Açılış
|: 310,83
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|333.113.045
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,49
|584.817.384
|% 16,10
|
|BOSSA
|12,15
|74.075.903
|% 14,62
|
|ALCTL
|21,64
|99.149.195
|% 12,71
|
|YESIL
|15,29
|56.525.275
|% 11,28
|
|HUBVC
|35,80
|106.361.964
|% -9,55
|
|YKGYO
|3,28
|281.444.084
|% -9,39
|
|RAYSG
|4,28
|9.233.139
|% -8,94
|
|GYHOL
|26,90
|894.054
|% -8,50
|
|SKTAS
|3,35
|11.629.500
|% -8,47
|
|THYAO
|15,03
|1.903.132.522
|% -1,70
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ASELS
|29,18
|1.411.804.524
|% 0,83
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,63
|454.144.091
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ISGYO
|1,95
|420.161.037
|% -2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8719
|7,9114
|% 0,45
|
|Frank
|6,1442
|6,1812
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6111
|1,6192
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.597
|15,30
|
|Altın Gr.
|311
|311
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,06
|
|B. Petrol
|57,13
|57,13
|-0,54
|