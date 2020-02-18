***GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar4 S¸ubat 2020 tarihinde yapmıs¸ oldugˆumuz özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere Gedik Portföy'ün tarafımızdan satın alınmasına ilişkin yapılacak ödemenin ödeme tarihi 20 Nisan 2020 tarihi olarak belirtilmişti. Satın alınmaya ilişkin ödenmesi gereken bütün tutar bugu¨n (18 S¸ubat 2020) itibariyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız ve ilgili hisse satın alınmasına ilişkin yapılması gereken başka bir ödeme kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819954BIST