***GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2020 18:14
***GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Yönetim Kurulu'nun 13.08.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, 1. %100 iştirakimiz olan Gedik Portföy çatısı altında kurulan, Gedik Portföy Boğaziçi Ventures Girişim Sermaye Yatırım Fonu'na (BV Growth Fonu) 3.000.000 TL yatırım yapılmasına, 2. İlgili fona yapılacak olan yatırım sürecini, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürümüz Sn. Onur Topaç ve ekibinin yürütmesine karar verilmiştir. Sonraki süreçlerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bilindiği üzere, BV Growth Fonu, 1514 Tech-InvestTR Programı kapsamında yer almakta olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yatırım almaya hak kazanan 5 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan biri olmuştur. Aynı zamanda Fon, Türkiye'de yerleşik olup küresele açılma potansiyeline ve yetkinliğine sahip 60 farklı büyüme aşaması teknoloji girişimine yatırım yapmayı planlamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868737
BIST
18:001.101
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -13,09
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:007,3249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0087
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:008,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:00457,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,78
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TSPOR
|4,18
|326.374.033
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.311.337
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.183.060
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.142.146
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.762.191
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.021.547
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|RTALB
|42,98
|756.200.840
|% -9,90
|
|BURCE
|21,74
|10.480.024
|% -9,11
|
|ASELS
|17,60
|1.128.870.576
|% -0,85
|
|TUPRS
|78,45
|1.042.983.937
|% 0,90
|
|EKGYO
|1,98
|1.023.955.418
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,96
|1.018.078.869
|% -2,13
|
|THYAO
|11,18
|992.611.763
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,98
|1.023.955.418
|% -2,94
|
|KARSN
|3,27
|935.243.667
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,82
|798.526.097
|% -6,62
|
|SKBNK
|1,50
|387.531.553
|% -0,66
|
|ODAS
|2,43
|449.178.764
|% -3,95
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3143
|7,3249
|% -0,12
|
|Euro
|8,6551
|8,6674
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,5506
|9,5985
|% 0,24
|
|Frank
|8,0094
|8,0577
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9456
|1,9554
|% -0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,84
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|1,15
|