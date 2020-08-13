Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.08.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız  
Yönetim Kurulu'nun 13.08.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, 1. %100 iştirakimiz olan Gedik Portföy çatısı altında kurulan, Gedik Portföy Boğaziçi Ventures Girişim Sermaye Yatırım Fonu'na (BV Growth Fonu) 3.000.000 TL yatırım yapılmasına, 2. İlgili fona yapılacak olan yatırım sürecini, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürümüz Sn. Onur Topaç ve ekibinin yürütmesine karar verilmiştir. Sonraki süreçlerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bilindiği üzere, BV Growth Fonu, 1514 Tech-InvestTR Programı kapsamında yer almakta olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yatırım almaya hak kazanan 5 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan biri olmuştur. Aynı zamanda Fon, Türkiye'de yerleşik olup küresele açılma potansiyeline ve yetkinliğine sahip 60 farklı büyüme aşaması teknoloji girişimine yatırım yapmayı planlamaktadır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868737


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:001.101
Değişim :  -1,17% |  -13,09
Açılış :  1.119  
Önceki Kapanış :  1.114  
En Yüksek
1.126 En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,18 326.374.033 % 10,00  
MSGYO 4,18 40.311.337 % 10,00  
AYCES 47,30 383.272 % 10,00  
KENT 2.081,80 9.183.060 % 10,00  
GLBMD 4,95 4.142.146 % 10,00  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 7,3143 7,3249 % -0,12  
Euro 8,6551 8,6674 % 0,30  
Sterlin 9,5506 9,5985 % 0,24  
Frank 8,0094 8,0577 % 0,01  
Riyal 1,9456 1,9554 % -0,20  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Gr. 458 458 5,84  
Cumhuriyet 3.045 3.091 18,00  
Tam 3.030 3.109 13,83  
Yarım 1.465 1.504 6,69  
Çeyrek 735 752 3,34  
Gümüş.Ons 26,64 26,67 1,15  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru