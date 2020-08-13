***GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızYönetim Kurulu'nun 13.08.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, 1. %100 iştirakimiz olan Gedik Portföy çatısı altında kurulan, Gedik Portföy Boğaziçi Ventures Girişim Sermaye Yatırım Fonu'na (BV Growth Fonu) 3.000.000 TL yatırım yapılmasına, 2. İlgili fona yapılacak olan yatırım sürecini, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürümüz Sn. Onur Topaç ve ekibinin yürütmesine karar verilmiştir. Sonraki süreçlerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bilindiği üzere, BV Growth Fonu, 1514 Tech-InvestTR Programı kapsamında yer almakta olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yatırım almaya hak kazanan 5 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan biri olmuştur. Aynı zamanda Fon, Türkiye'de yerleşik olup küresele açılma potansiyeline ve yetkinliğine sahip 60 farklı büyüme aşaması teknoloji girişimine yatırım yapmayı planlamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868737BIST