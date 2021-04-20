***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 18:35
***GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 12.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 2020 Yılı dönem karı olan 4.279.964,90 TL'den 910.174,97 TL kurumlar vergisi düşüldükten sonra oluşan 3.369.789,93 TL net dönem karından, 168.489,50 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 3.201.300,43 TL net dağıtılabilir dönem karından VUK 325/A maddesi uyarınca 375.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına ve ortaklara net 2.500.000,00 TL'nin temettü dağıtılmasına, temettü dağıtımının Genel Kurul'un tescil ve ilan tarihinden itibaren 2 iş günü içinde yapılmasına karar verilmiştir. 16.04.2021 tarihinde tescillenen Genel Kurul'a istinaden temettü ödemesi 20.04.2021 (bugün) tarihinde yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929727
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
18:058,1093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0210
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
18:059,7726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0336
|Açılış
|: 9,7550
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|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
18:05464,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,77
|Açılış
|: 464,31
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,66
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 10,00
|
|AKCNS
|19,69
|64.527.825
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.357.503
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
|
|ESCOM
|5,13
|10.964.562
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.766.128
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|16.116.918
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,39
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 1,92
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% -2,33
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1040
|8,1093
|% 0,26
|
|Euro
|9,7674
|9,7726
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,2881
|11,3447
|% 0,12
|
|Frank
|8,8393
|8,8925
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1581
|2,1689
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,92
|
|Altın Gr.
|465
|465
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,05
|
|B. Petrol
|66,21
|66,21
|-0,84
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 14, 407.00 milyon TL de
-
17:58SNGYO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 052, 205 adet işlem
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17:57CRDFA
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 785 adet işlem
-
17:56YKSLN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 093, 817 adet işlem
-
17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem