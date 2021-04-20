***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 12.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 2020 Yılı dönem karı olan 4.279.964,90 TL'den 910.174,97 TL kurumlar vergisi düşüldükten sonra oluşan 3.369.789,93 TL net dönem karından, 168.489,50 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 3.201.300,43 TL net dağıtılabilir dönem karından VUK 325/A maddesi uyarınca 375.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına ve ortaklara net 2.500.000,00 TL'nin temettü dağıtılmasına, temettü dağıtımının Genel Kurul'un tescil ve ilan tarihinden itibaren 2 iş günü içinde yapılmasına karar verilmiştir. 16.04.2021 tarihinde tescillenen Genel Kurul'a istinaden temettü ödemesi 20.04.2021 (bugün) tarihinde yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929727BIST