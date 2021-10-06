***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2021 23:06
***GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEP]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız, Yönetim Kurulu' muzun 31.08.2021 tarihinde aldığı karara istinaden, Bağlı ortağımız Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.' nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine karar verildiğini 31.08.2021 tarihli açıklamamızda duyurmuştuk. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.' nin sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu‘na 31.08.2021 tarihinde yaptığı başvuru 06.10.2021 tarihi itibariyle olumlu karşılanmıştır. Süreç hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967655
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,8876
En Düşük
8,8601
18:0510,2838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0113
|Açılış
|: 10,2600
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|Önceki Kapanış
|: 10,2600
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10,2915
En Düşük
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18:05503,51
En Yüksek
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|: 0,37%
|| 1,85
|Açılış
|: 503,84
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|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,22
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|15,84
|3.866.623
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.181.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.185
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.958.348
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.935.567
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.575.753
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|53.292.324
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.726.449
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8681
|8,8876
|% 0,20
|
|Euro
|10,2643
|10,2838
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0303
|12,0906
|% -0,11
|
|Frank
|9,5369
|9,5944
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3607
|2,3725
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|0,54
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|80,85
|80,85
|0,07
|
Seans Raporu
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