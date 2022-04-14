***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 09:14
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.861,96 % 0,01 % 0,02 % 214,97
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020334
BIST
09:552.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 20,49
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.481
En Düşük
2.481
09:5514,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0163
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6105
En Düşük
14,5748
09:5515,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0646
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9841
En Düşük
15,8849
09:55926,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,91
|Açılış
|: 926,26
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,38
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|MEPET
|3,15
|517.022
|% 4,30
|
|CRDFA
|2,45
|1.061.100
|% 4,26
|
|DARDL
|3,21
|4.020.599
|% 3,88
|
|ASUZU
|72,90
|5.594.565
|% -10,00
|
|ISGYO
|12,04
|2.865.147
|% -9,95
|
|KONKA
|17,33
|703.234
|% -3,13
|
|IHLAS
|0,57
|387.197
|% -1,72
|
|ISFIN
|4,03
|983.284
|% -1,71
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% 0,00
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% 0,00
|
|TUPRS
|256,20
|1.895.925.692
|% 0,00
|
|TOASO
|80,25
|1.289.779.636
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 0,00
|
|TSKB
|1,69
|340.888.635
|% 0,00
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,14
|175.383.986
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6006
|14,6063
|% 0,08
|
|Euro
|15,9602
|15,9678
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,1338
|19,2298
|% 0,26
|
|Frank
|15,5850
|15,6789
|% 0,23
|
|Riyal
|3,8825
|3,9019
|% 0,06
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-6,10
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,07
|