***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 09:15
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alımracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.714,44 % 0,01 % 0,06 % 1.075,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020341
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.498
En Düşük
2.435
18:0514,6025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0083
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6065
En Düşük
14,5748
18:0515,9815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0676
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9815
En Düşük
15,8849
18:05926,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,30
|Açılış
|: 926,98
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,38
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|3,94
|52.094.634
|% 0,00
|
|AKSA
|47,60
|162.419.619
|% 0,00
|
|AKSUE
|29,00
|16.270.385
|% 0,00
|
|ALARK
|26,98
|225.160.398
|% 0,00
|
|AKMGY
|50,10
|2.546.096
|% 0,00
|
|AFYON
|3,94
|52.094.634
|% 0,00
|
|AKSA
|47,60
|162.419.619
|% 0,00
|
|AKSUE
|29,00
|16.270.385
|% 0,00
|
|ALARK
|26,98
|225.160.398
|% 0,00
|
|AKMGY
|50,10
|2.546.096
|% 0,00
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% 0,00
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% 0,00
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,00
|
|KOZAL
|170,60
|3.103.662.544
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|1.116.761.536
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,71
|1.140.407.954
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 0,00
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5942
|14,6024
|% 0,06
|
|Euro
|15,9597
|15,9837
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,1292
|19,2251
|% 0,24
|
|Frank
|15,5861
|15,6800
|% 0,24
|
|Riyal
|3,8821
|3,9016
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-4,09
|
|Altın Gr.
|926
|927
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,79
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
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17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
-
17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem