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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

18.04.2022 10:32
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

syon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021420


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BIST En Aktif Hisseler12:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 59,50 3.886.600 % 9,98  
MERIT 38,92 21.848.426 % 9,39  
OYAYO 6,89 2.593.397 % 8,33  
MEPET 3,44 17.484.037 % 8,18  
KENT 231,80 343.528 % 8,07  
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12:00 Alış Satış %  
Dolar 14,6442 14,6476 % 0,10  
Euro 15,8119 15,8201 % -0,04  
Sterlin 19,0022 19,0975 % -0,28  
Frank 15,4392 15,5322 % -0,08  
Riyal 3,8933 3,9129 % 0,08  
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12:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.992 1.993 17,66  
Altın Gr. 938 938 9,16  
Cumhuriyet 6.211 6.230 -11,00  
Tam 6.181 6.335 63,18  
Yarım 2.987 3.064 30,56  
Çeyrek 1.498 1.532 15,28  
Gümüş.Ons 25,88 25,92 0,23  
Gümüş Gr. 12,18 12,20 0,11  
B. Petrol 111 111 -0,37  
Seans Raporu 12:00
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