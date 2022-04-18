***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.04.2022 10:32
syon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021420
BIST
12:002.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,32
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
12:0014,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6485
En Düşük
14,6093
12:0015,8201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0063
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
12:00938,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,32
|Açılış
|: 938,33
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
938,61
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler12:00
|OYYAT
|59,50
|3.886.600
|% 9,98
|
|MERIT
|38,92
|21.848.426
|% 9,39
|
|OYAYO
|6,89
|2.593.397
|% 8,33
|
|MEPET
|3,44
|17.484.037
|% 8,18
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,45
|48.794.773
|% -5,68
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|KAPLM
|56,50
|4.135.816
|% -4,07
|
|GZNMI
|30,64
|7.501.172
|% -4,01
|
|GARAN
|14,07
|1.458.549.613
|% 1,22
|
|THYAO
|37,88
|1.179.210.560
|% 0,37
|
|KOZAL
|173,00
|921.807.387
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,19
|833.397.327
|% 0,00
|
|ASELS
|27,92
|774.818.972
|% 1,38
|
|TSKB
|1,95
|339.863.914
|% 3,72
|
|YKBNK
|5,19
|833.397.327
|% 0,00
|
|ODAS
|2,40
|305.539.391
|% 3,45
|
|SKBNK
|1,21
|135.627.416
|% 2,54
|
|GARAN
|14,07
|1.458.549.613
|% 1,22
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6442
|14,6476
|% 0,10
|
|Euro
|15,8119
|15,8201
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0022
|19,0975
|% -0,28
|
|Frank
|15,4392
|15,5322
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8933
|3,9129
|% 0,08
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|17,66
|
|Altın Gr.
|938
|938
|9,16
|
|Cumhuriyet
|6.211
|6.230
|-11,00
|
|Tam
|6.181
|6.335
|63,18
|
|Yarım
|2.987
|3.064
|30,56
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|15,28
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,37
|