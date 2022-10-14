***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:27
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 179.434,92 % 0,01 % 0,91 % 10.229,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072118
BIST
15:013.618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 64,74
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:0118,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0483
|Açılış
|: 18,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5912
En Düşük
18,5217
15:0118,0711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0746
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
15:01989,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,72
|Açılış
|: 989,24
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler14:59
|PENTA
|440,00
|14.206.720
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|25.810.971
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|329.148.002
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|68.010.433
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|555.933.879
|% 9,93
|
|TKFEN
|31,48
|974.780.719
|% -5,12
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|ETYAT
|6,81
|1.283.308
|% -4,62
|
|SEKFK
|10,01
|9.959.526
|% -3,93
|
|DNISI
|7,61
|31.030.692
|% -3,79
|
|THYAO
|89,70
|3.112.608.604
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,74
|1.969.323.151
|% 4,42
|
|AKBNK
|13,40
|1.761.465.873
|% 3,00
|
|SISE
|29,32
|1.718.691.610
|% 3,09
|
|ISCTR
|8,47
|1.712.111.185
|% 3,04
|
|YKBNK
|8,74
|1.969.323.151
|% 4,42
|
|EKGYO
|4,21
|896.118.609
|% 0,96
|
|ISCTR
|8,47
|1.712.111.185
|% 3,04
|
|AKBNK
|13,40
|1.761.465.873
|% 3,00
|
|ODAS
|8,54
|837.279.077
|% 4,91
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5845
|18,5914
|% 0,28
|
|Euro
|18,0700
|18,0793
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,7053
|20,8091
|% -1,26
|
|Frank
|18,4281
|18,5391
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,19
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-10,11
|
|Altın Gr.
|991
|992
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|17,00
|
|Tam
|6.690
|6.751
|-39,00
|
|Yarım
|3.260
|3.297
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,70
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-1,38
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 6 artarak (% 1.66 ) 3, 948
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15:14XU100
Endeks 3, 621 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 36, 204.00 milyon TL de
-
15:13ODAS
Yüzde 5.16 oranında artışla 8.56 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 729, 598 adet işlem
-
15:12MZHLD
Yüzde 9.88 oranında artışla 84.00 lira fiyatla işlem gören hissede 821, 661 adet işlem
-
15:11CONSE
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 813, 452 adet işlem