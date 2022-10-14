***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:28
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.632,82 % 0 % 0,06 % 1.283,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072121
BIST
15:013.618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 64,74
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:0118,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0483
|Açılış
|: 18,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5912
En Düşük
18,5217
15:0118,0711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0746
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
15:01989,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,72
|Açılış
|: 989,24
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler15:01
|PENTA
|440,00
|14.207.160
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|25.888.276
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|330.042.223
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|68.428.829
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|556.390.871
|% 9,93
|
|TKFEN
|31,50
|976.659.603
|% -5,06
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|ETYAT
|6,85
|1.290.582
|% -4,06
|
|DNISI
|7,60
|31.150.527
|% -3,92
|
|SILVR
|25,74
|13.172.140
|% -3,88
|
|THYAO
|89,75
|3.127.647.771
|% 1,99
|
|YKBNK
|8,72
|1.996.336.315
|% 4,18
|
|AKBNK
|13,38
|1.796.950.696
|% 2,84
|
|SISE
|29,24
|1.737.261.838
|% 2,81
|
|ISCTR
|8,45
|1.728.701.048
|% 2,80
|
|YKBNK
|8,72
|1.996.336.315
|% 4,18
|
|EKGYO
|4,20
|921.094.818
|% 0,72
|
|ISCTR
|8,45
|1.728.701.048
|% 2,80
|
|AKBNK
|13,38
|1.796.950.696
|% 2,84
|
|ODAS
|8,55
|845.521.199
|% 5,04
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5849
|18,5886
|% 0,26
|
|Euro
|18,0605
|18,0711
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,7390
|20,8430
|% -1,10
|
|Frank
|18,4320
|18,5430
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9338
|4,9585
|% 0,17
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-10,11
|
|Altın Gr.
|991
|992
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|17,00
|
|Tam
|6.690
|6.751
|-39,00
|
|Yarım
|3.260
|3.297
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,70
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-1,38
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:16ODAS
Yüzde 5.04 oranında artışla 8.55 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 483, 231 adet işlem
-
15:15HKTM
Yüzde 7.07 oranında artışla 71.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 697, 975 adet işlem
-
15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 6 artarak (% 1.66 ) 3, 948
-
15:14XU100
Endeks 3, 621 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 36, 204.00 milyon TL de
-
15:13ODAS
Yüzde 5.16 oranında artışla 8.56 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 729, 598 adet işlem