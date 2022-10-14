***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:42
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9,92 % 0 % 0 % 30,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072147
BIST
14:463.623
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 69,63
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
14:4618,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0495
|Açılış
|: 18,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5912
En Düşük
18,5217
14:4618,0760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0697
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
14:46991,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,59
|Açılış
|: 991,81
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler14:46
|PENTA
|440,00
|14.200.560
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|25.004.056
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|328.079.585
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|67.064.081
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|554.461.364
|% 9,93
|
|TKFEN
|31,48
|966.663.311
|% -5,12
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|KZBGY
|17,66
|251.164.374
|% -4,49
|
|SEKFK
|9,96
|9.903.749
|% -4,41
|
|DOKTA
|38,74
|14.694.355
|% -3,63
|
|THYAO
|89,70
|3.096.810.868
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,74
|1.945.712.133
|% 4,42
|
|AKBNK
|13,44
|1.727.554.677
|% 3,31
|
|ISCTR
|8,48
|1.694.127.008
|% 3,16
|
|SISE
|29,26
|1.693.306.348
|% 2,88
|
|YKBNK
|8,74
|1.945.712.133
|% 4,42
|
|EKGYO
|4,20
|894.392.643
|% 0,72
|
|ISCTR
|8,48
|1.694.127.008
|% 3,16
|
|AKBNK
|13,44
|1.727.554.677
|% 3,31
|
|ODAS
|8,55
|781.828.097
|% 5,04
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,5898
|% 0,27
|
|Euro
|18,0674
|18,0760
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,7453
|20,8493
|% -1,07
|
|Frank
|18,4539
|18,5651
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9321
|4,9569
|% 0,14
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-7,23
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|17,00
|
|Tam
|6.685
|6.745
|-45,00
|
|Yarım
|3.257
|3.294
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-0,99
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
15:01ORCAY
Yüzde 5.70 oranında artışla 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 581, 509 adet işlem
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15:00GOLTS
Yüzde 5.23 oranında artışla 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 202 adet işlem
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14:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 45 artarak (% 1.76 ) 3, 952
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14:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SNGYO, PENTA
-
14:59XU100
Endeks 3, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 35, 243.00 milyon TL de