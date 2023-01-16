***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.01.2023 14:44
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 255.943,57 % 0,01 % 0,94 % 10.459,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102528
BIST
14:315.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 148,83
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:3118,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:3120,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0084
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:311.158,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.158,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:30
|SDTTR
|75,35
|345.697.319
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.879.224
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.185.920
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.150.522
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.569.797
|% 10,00
|
|ODAS
|8,77
|2.361.726.033
|% -5,09
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|DOGUB
|12,19
|32.413.513
|% -3,94
|
|ADEL
|111,70
|8.417.129
|% -3,71
|
|THYAO
|143,70
|6.084.219.770
|% 6,68
|
|KOZAL
|567,90
|3.408.629.239
|% 6,95
|
|ASELS
|57,90
|2.918.615.938
|% 4,80
|
|EREGL
|40,86
|2.856.342.772
|% 1,24
|
|TUPRS
|534,80
|2.821.929.638
|% 4,82
|
|ODAS
|8,77
|2.361.726.033
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,01
|1.991.078.865
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,54
|1.556.388.037
|% 3,58
|
|KRDMD
|19,02
|2.643.272.237
|% 1,87
|
|ISCTR
|11,12
|1.256.095.566
|% 2,96
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7845
|18,7948
|% 0,07
|
|Euro
|20,3515
|20,3588
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,8801
|22,9949
|% -0,13
|
|Frank
|20,2056
|20,3273
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-3,49
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|7.802
|7.920
|-56,00
|
|Tam
|7.837
|7.893
|83,00
|
|Yarım
|3.819
|3.862
|40,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,59
|