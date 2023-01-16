***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.01.2023 14:48
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.825,54 % 0,01 % 0,03 % 360,77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102535
BIST
16:085.149
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 164,18
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.149
En Düşük
4.981
16:0818,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 19,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
16:0820,3257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0252
|Açılış
|: 20,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
16:081.155,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,07
|Açılış
|: 1.155,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler16:06
|SDTTR
|75,35
|350.876.878
|% 10,00
|
|BFREN
|5.362,70
|163.291.152
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.993.264
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.835.296
|% 10,00
|
|CMBTN
|463,10
|20.816.581
|% 10,00
|
|ODAS
|8,76
|2.589.886.839
|% -5,19
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|264,20
|16.497.301
|% -3,93
|
|ADEL
|111,80
|9.627.128
|% -3,62
|
|THYAO
|143,60
|7.312.857.905
|% 6,61
|
|KOZAL
|568,50
|4.004.004.658
|% 7,06
|
|TUPRS
|538,10
|3.713.935.168
|% 5,47
|
|EREGL
|40,86
|3.510.520.276
|% 1,24
|
|ASELS
|57,65
|3.402.091.344
|% 4,34
|
|EKGYO
|8,02
|2.572.440.227
|% 1,78
|
|ODAS
|8,76
|2.589.886.839
|% -5,19
|
|YKBNK
|9,50
|1.845.443.624
|% 3,15
|
|KRDMD
|19,04
|3.210.124.527
|% 1,98
|
|AKBNK
|16,98
|2.485.690.659
|% 2,60
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7887
|18,7903
|% 0,04
|
|Euro
|20,3201
|20,3278
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,8298
|22,9443
|% -0,35
|
|Frank
|20,1892
|20,3109
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,05
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-7,49
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.919
|-57,00
|
|Tam
|7.830
|7.886
|76,00
|
|Yarım
|3.815
|3.859
|37,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,56
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|-0,48
|
Seans Raporu
16:06
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-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 177, 72 artarak (% 3.25 ) 5, 640
-
16:21XU100
Endeks 5, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 22 üstünde . İşlem hacmi 68, 751.00 milyon TL de
-
16:21MEDTR
Yüzde 7.03 oranında artışla 42.30 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 185 adet işlem
-
16:20KOZAA
Yüzde 9.94 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 427, 063 adet işlem
-
16:19OSTIM
Yüzde 7.94 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 521, 242 adet işlem