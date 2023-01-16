***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.01.2023 14:55
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 771.981,51 % 0,02 % 0,4 % 1.735,44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102545
BIST
16:155.147
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 161,78
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.149
En Düşük
4.981
16:1518,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 19,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
16:1520,3171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0338
|Açılış
|: 20,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
16:151.156,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,90
|Açılış
|: 1.156,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler16:12
|SDTTR
|75,35
|350.937.233
|% 10,00
|
|BFREN
|5.362,70
|164.304.702
|% 10,00
|
|CMBTN
|463,10
|21.252.821
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.835.296
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.999.147
|% 10,00
|
|ODAS
|8,75
|2.596.561.846
|% -5,30
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|263,80
|17.312.298
|% -4,07
|
|ADEL
|111,80
|9.679.652
|% -3,62
|
|THYAO
|143,60
|7.443.194.277
|% 6,61
|
|KOZAL
|568,70
|4.015.394.739
|% 7,10
|
|TUPRS
|538,00
|3.735.291.403
|% 5,45
|
|EREGL
|40,82
|3.547.396.047
|% 1,14
|
|ASELS
|57,60
|3.412.971.236
|% 4,25
|
|EKGYO
|8,06
|2.674.100.958
|% 2,28
|
|ODAS
|8,75
|2.596.561.846
|% -5,30
|
|YKBNK
|9,50
|1.854.438.811
|% 3,15
|
|KRDMD
|19,04
|3.234.740.952
|% 1,98
|
|AKBNK
|16,98
|2.517.079.895
|% 2,60
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7871
|18,7946
|% 0,07
|
|Euro
|20,3160
|20,3249
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,8365
|22,9510
|% -0,32
|
|Frank
|20,1888
|20,3104
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% 0,04
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-8,11
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.156
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.919
|-57,00
|
|Tam
|7.822
|7.878
|68,00
|
|Yarım
|3.811
|3.855
|33,00
|
|Çeyrek
|1.911
|1.927
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,60
|84,60
|-0,68
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27PSDTC
Yüzde 7.16 oranında artışla 33.22 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 774 adet işlem
-
16:27PSDTC
Yüzde 7.16 oranında artışla 33.22 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 774 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, KOZAL
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 148, 83 artarak (% 3.36 ) 4, 577
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, ONCSM, CMBTN, KOZAA, SOKE, PRDGS, KNFRT, BFREN, SDTTR, DAGHL