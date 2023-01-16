***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.01.2023 14:57
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.337.297,31 % 0,000109 % 0,011473 % 116,21199
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102549
BIST
16:055.145
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 160,01
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.146
En Düşük
4.981
16:0518,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 19,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
16:0520,3268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0241
|Açılış
|: 20,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
16:051.156,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,75
|Açılış
|: 1.156,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler16:03
|SDTTR
|75,35
|350.511.280
|% 10,00
|
|BFREN
|5.362,70
|161.634.078
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.984.995
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.835.296
|% 10,00
|
|CMBTN
|463,10
|20.816.581
|% 10,00
|
|ODAS
|8,73
|2.575.983.152
|% -5,52
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|263,80
|16.280.935
|% -4,07
|
|ADEL
|111,70
|9.585.539
|% -3,71
|
|THYAO
|142,70
|7.156.504.652
|% 5,94
|
|KOZAL
|568,00
|3.982.279.539
|% 6,97
|
|TUPRS
|537,80
|3.684.854.214
|% 5,41
|
|EREGL
|40,72
|3.431.449.650
|% 0,89
|
|ASELS
|57,55
|3.381.996.231
|% 4,16
|
|EKGYO
|7,99
|2.506.457.097
|% 1,40
|
|ODAS
|8,73
|2.575.983.152
|% -5,52
|
|YKBNK
|9,46
|1.819.989.078
|% 2,71
|
|KRDMD
|18,99
|3.161.459.661
|% 1,71
|
|AKBNK
|16,92
|2.428.259.855
|% 2,24
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7888
|18,7910
|% 0,05
|
|Euro
|20,3192
|20,3268
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,8300
|22,9445
|% -0,35
|
|Frank
|20,1970
|20,3187
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,05
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|7.800
|7.918
|-58,00
|
|Tam
|7.829
|7.885
|75,00
|
|Yarım
|3.815
|3.859
|37,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,11
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,55
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|-0,28
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18PRDGS
Yüzde 9.40 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 999, 401 adet işlem
-
16:17PRDGS
Yüzde 9.52 oranında artışla 8.51 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 991, 607 adet işlem
-
16:16XU100
Endeks 5, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 05 üstünde . İşlem hacmi 67, 966.00 milyon TL de
-
16:15AZTEK
Yüzde 7.07 oranında artışla 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 866, 537 adet işlem
-
16:14BFREN
Yüzde 10.00 oranında artışla 5, 362.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 554 adet işlem