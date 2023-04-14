***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2023 15:13
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21.223,05 % 0,0002 % 0,000305 % 1,525236
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138338
BIST
16:505.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,90
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:5019,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0487
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:5021,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0214
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3162
16:501.260,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,88
|Açılış
|: 1.260,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ARZUM
|22,00
|20.312.695
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.029.107
|% 9,99
|
|CVKMD
|127,00
|3.023.235
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|35.876.303
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.320.756
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.007.606
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.179.070
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|HUBVC
|4,94
|65.722.557
|% -7,49
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|KOZAL
|22,82
|2.733.942.037
|% 0,18
|
|THYAO
|135,30
|2.713.171.488
|% -1,31
|
|GESAN
|89,35
|2.310.952.168
|% 5,86
|
|EREGL
|36,00
|1.492.870.187
|% -0,83
|
|KOZAA
|45,32
|1.437.515.241
|% 3,19
|
|KOZAL
|22,82
|2.733.942.037
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,93
|816.412.982
|% -1,00
|
|IHLAS
|0,87
|85.877.292
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,15
|1.119.421.719
|% 0,25
|
|YKBNK
|10,35
|894.131.395
|% 0,29
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3619
|19,3688
|% 0,26
|
|Euro
|21,3584
|21,3773
|% 0,11
|
|Sterlin
|24,0761
|24,1969
|% -0,25
|
|Frank
|21,6398
|21,7702
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1474
|5,1732
|% 0,19
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|-16,42
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|8.795
|8.928
|106,00
|
|Tam
|8.843
|8.933
|142,00
|
|Yarım
|4.319
|4.371
|69,00
|
|Çeyrek
|2.159
|2.185
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,16
|16,18
|0,12
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,49
|