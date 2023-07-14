***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 13:43
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 707.409,41 % 0,000158 % 0,003285 % 20,85221
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172066
BIST
'
14:136.409
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 41,11
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1326,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1726
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:1329,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1863
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:131.648,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.648,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:13
|EUHOL
|2,42
|122.722.671
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.936.026
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|19.984.211
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|5.422.759
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|13.295.160
|% -10,00
|
|PRZMA
|24,68
|3.338.167
|% -9,99
|
|IHAAS
|21,44
|69.332.856
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.594.304
|% -9,98
|
|AVGYO
|8,64
|9.733.799
|% -9,91
|
|THYAO
|213,40
|5.549.506.514
|% 1,86
|
|ASELS
|70,00
|5.095.511.500
|% 2,94
|
|AKBNK
|24,52
|2.687.848.766
|% 0,33
|
|ASTOR
|83,00
|2.375.629.872
|% -0,30
|
|ISCTR
|14,61
|2.301.503.232
|% -1,02
|
|ISCTR
|14,61
|2.301.503.232
|% -1,02
|
|YKBNK
|13,96
|2.169.994.259
|% -2,17
|
|EKGYO
|8,30
|1.096.732.545
|% -0,24
|
|SKBNK
|2,86
|347.867.445
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,52
|2.687.848.766
|% 0,33
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1840
|26,1928
|% 0,66
|
|Euro
|29,4082
|29,4147
|% 0,64
|
|Sterlin
|34,2386
|34,4103
|% 0,39
|
|Frank
|30,3705
|30,5534
|% 0,56
|
|Riyal
|6,9622
|6,9971
|% 0,60
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-3,27
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,44
|
|Cumhuriyet
|10.964
|11.130
|-15,00
|
|Tam
|10.606
|10.808
|25,00
|
|Yarım
|5.303
|5.429
|12,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.715
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,90
|0,06
|
|B. Petrol
|81,30
|81,30
|-0,06
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:28UFUK
Yüzde 5.54 oranında artışla 81.95 lira fiyatla işlem gören hissede 244, 217 adet işlem
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, ARCLK, PGSUS
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 93 artarak (% 0.63 ) 5, 762
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORTE, HATEK, EUYO, ISYAT, TGSAS, BEYAZ, OTTO, EDIP, FLAP, AVHOL
-
14:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VANGD, AVGYO, AYCES, KERVN, IHAAS, PRZMA