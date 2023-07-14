***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 13:54
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 644.594,95 % 0,000132 % 0,003611 % 27,433636
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172079
BIST
'
14:156.411
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 42,53
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1526,1890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1688
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:1529,4244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1960
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:151.648,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.648,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:15
|EDIP
|12,98
|126.307.082
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|147.305.852
|% 9,99
|
|MAALT
|538,50
|20.034.292
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|69.497.986
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|3.357.517
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.655.718
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|32.944.624
|% -9,94
|
|THYAO
|213,30
|5.574.431.190
|% 1,81
|
|ASELS
|70,00
|5.158.091.695
|% 2,94
|
|AKBNK
|24,50
|2.702.295.817
|% 0,25
|
|ASTOR
|83,00
|2.384.892.284
|% -0,30
|
|ISCTR
|14,59
|2.320.232.525
|% -1,15
|
|ISCTR
|14,59
|2.320.232.525
|% -1,15
|
|YKBNK
|13,94
|2.173.582.959
|% -2,31
|
|EKGYO
|8,31
|1.117.125.942
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,86
|349.945.591
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,50
|2.702.295.817
|% 0,25
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1837
|26,1890
|% 0,65
|
|Euro
|29,4171
|29,4244
|% 0,67
|
|Sterlin
|34,2450
|34,4167
|% 0,41
|
|Frank
|30,3745
|30,5575
|% 0,57
|
|Riyal
|6,9611
|6,9960
|% 0,59
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,05
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|7,01
|
|Cumhuriyet
|10.960
|11.125
|-20,00
|
|Tam
|10.608
|10.799
|16,00
|
|Yarım
|5.304
|5.425
|8,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.712
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,90
|0,06
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,16
|