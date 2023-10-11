***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2023 15:59
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 329.031,13 % 0,000128 % 0,010988 % 85,542124
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204268
BIST
'
16:028.389
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -53,73
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0227,7347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0179
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0229,4624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0315
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:021.669,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 11,68
|Açılış
|: 1.669,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,78
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler15:59
|TKNSA
|35,86
|594.635.516
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|88.619.548
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.033.161
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|174.372.108
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.157.519
|% -9,95
|
|ARENA
|29,94
|124.281.366
|% -8,05
|
|SKBNK
|7,00
|986.436.452
|% -7,89
|
|TETMT
|2.580,00
|29.247.624
|% -7,86
|
|IHAAS
|20,76
|529.619.261
|% -6,99
|
|PETKM
|24,74
|4.279.148.245
|% 0,41
|
|THYAO
|232,10
|3.970.185.613
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,50
|3.324.385.503
|% 2,74
|
|ISCTR
|25,50
|2.935.266.629
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,38
|2.897.413.781
|% 0,83
|
|ZOREN
|6,26
|1.408.152.452
|% -2,03
|
|EKGYO
|8,25
|1.480.919.613
|% -1,79
|
|PETKM
|24,74
|4.279.148.245
|% 0,41
|
|ODAS
|13,67
|2.371.973.410
|% 0,15
|
|YKBNK
|19,38
|2.897.413.781
|% 0,83
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7274
|27,7348
|% 0,06
|
|Euro
|29,4376
|29,4556
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,0271
|34,1977
|% 0,24
|
|Frank
|30,6141
|30,7985
|% 0,35
|
|Riyal
|7,3706
|7,4075
|% 0,06
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|12,77
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|11,67
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.333
|11.418
|22,00
|
|Yarım
|5.684
|5.731
|16,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,63
|19,65
|0,19
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|-0,73
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14OYAKC
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 74.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 247, 710 adet işlem
-
16:13YESIL
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 162, 295 adet işlem
-
16:12MGROS
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 388.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 449 adet işlem
-
16:11TRGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 34.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 641, 702 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 64 kaybederek (% -0.54 ) 8, 776