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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

11.10.2023 16:01
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.950.366,52 % 0,001778 % 0,008777 % 4,935765



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204272


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TKNSA 35,86 594.635.516 % 10,00  
ACSEL 117,70 88.619.548 % 10,00  
DITAS 38,72 49.033.161 % 10,00  
ISBTR 347.600,00 2.780.800 % 10,00  
FMIZP 282,90 174.372.108 % 9,99  
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Sterlin 34,0271 34,1977 % 0,24  
Frank 30,6141 30,7985 % 0,35  
Riyal 7,3706 7,4075 % 0,06  
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Altın Ons 1.873 1.873 12,77  
Altın Gr. 1.669 1.669 11,67  
Cumhuriyet 11.575 11.750 70,00  
Tam 11.333 11.418 22,00  
Yarım 5.684 5.731 16,00  
Çeyrek 2.833 2.865 7,00  
Gümüş.Ons 22,07 22,10 0,25  
Gümüş Gr. 19,63 19,65 0,19  
B. Petrol 86,92 86,92 -0,73  
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