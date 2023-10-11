***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2023 16:03
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 42,24 % 0,00005 % 0,000014 % 0,275836
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204275
BIST
'
16:028.389
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -53,73
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0227,7347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0179
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0229,4624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0315
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:021.669,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,96
|Açılış
|: 1.669,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,78
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler16:02
|TKNSA
|35,86
|594.816.286
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.117.648
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|88.640.263
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|174.372.108
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.243.099
|% -9,95
|
|IHAAS
|20,16
|565.817.873
|% -9,68
|
|SKBNK
|6,96
|1.022.711.202
|% -8,42
|
|TETMT
|2.580,00
|29.464.710
|% -7,86
|
|ARENA
|30,04
|124.983.848
|% -7,74
|
|PETKM
|24,68
|4.304.623.043
|% 0,16
|
|THYAO
|231,80
|4.062.767.491
|% -2,65
|
|DMRGD
|22,78
|3.446.939.445
|% 4,02
|
|ISCTR
|25,50
|2.958.371.873
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,43
|2.921.840.793
|% 1,09
|
|ZOREN
|6,29
|1.490.493.295
|% -1,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.503.232.572
|% -1,90
|
|PETKM
|24,68
|4.304.623.043
|% 0,16
|
|ODAS
|13,73
|2.387.123.324
|% 0,59
|
|DMRGD
|22,78
|3.446.939.445
|% 4,02
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7318
|27,7347
|% 0,06
|
|Euro
|29,4477
|29,4624
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,0383
|34,2090
|% 0,27
|
|Frank
|30,6199
|30,8043
|% 0,37
|
|Riyal
|7,3741
|7,4111
|% 0,11
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|12,77
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|11,67
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.333
|11.418
|22,00
|
|Yarım
|5.684
|5.731
|16,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,63
|19,65
|0,19
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|-0,73
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17ARDYZ
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 21.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 085, 359 adet işlem
-
16:16SUNTK
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 69.70 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 099 adet işlem
-
16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ISCTR, HEKTS
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 24 kaybederek (% -0.73 ) 7, 286
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADGYO, DITAS, ACSEL, KSTUR, TUREX, TKNSA, QNBFB, ISBTR, MRSHL, FMIZP