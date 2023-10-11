GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|27,7121
|27,7647
|% 0,17
|Euro
|29,4422
|29,4580
|% 0,09
|Sterlin
|34,0154
|34,1860
|% 0,20
|Frank
|30,5981
|30,7825
|% 0,30
|Riyal
|7,3730
|7,4100
|% 0,10
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|12,26
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|Tam
|11.339
|11.439
|43,00
|Yarım
|5.687
|5.741
|26,00
|Çeyrek
|2.835
|2.871
|13,00
Seans Raporu 18:05
- 17:59BRLSM Yüzde -4.69 oranında düşüşle 34.14 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 586, 880 adet işlem
- 17:58CVKMD Yüzde -6.43 oranında düşüşle 385.50 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 737 adet işlem
- 17:57ALCAR Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1, 129.50 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 305 adet işlem
- 17:56ONCSM Yüzde -4.53 oranında düşüşle 202.50 lira fiyatla işlem gören hissede 581, 546 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -98, 3 kaybederek (% -1.11 ) 8, 725