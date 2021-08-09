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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

09.08.2021 18:39



***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.753.203
Net Dönem Karı (Zararı)
420.035
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-437.331
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -437.331
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.735.907
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 13.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.749.886
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.753.203
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 36.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 246.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 246.797
Finansal Varlıklar
10 36.187.217
TOPLAM VARLIKLAR
36.434.014
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 13.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.979
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.420.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 420.035
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 36.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
36.420.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
16,20 26.612
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 437.331
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
463.943
Yönetim Ücretleri
21 -27.846
Saklama Ücretleri
21 -7.779
Denetim Ücretleri
21 -2.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -6.064
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-43.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
420.035
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
420.035
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
420.035



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956268


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Altın Gr. 480 480 -8,63  
Cumhuriyet 3.208 3.257 -36,00  
Tam 3.190 3.271 -38,70  
Yarım 1.542 1.582 -18,72  
Çeyrek 773 791 -9,36  
Gümüş.Ons 23,31 23,34 -1,01  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,26  
B. Petrol 69,01 69,01 -1,69  
Seans Raporu 18:05
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