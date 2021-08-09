***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.753.203Net Dönem Karı (Zararı)420.035NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-437.331Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -437.331İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-35.735.907Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8,9 13.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-35.749.886FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-35.753.203FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 36.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)246.797NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)246.797DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 246.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 246.797Finansal Varlıklar10 36.187.217TOPLAM VARLIKLAR36.434.014YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 13.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.979TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)36.420.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 420.035Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 36.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)36.420.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri16,20 26.612Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 437.331ESAS FAALİYET GELİRLERİ463.943Yönetim Ücretleri21 -27.846Saklama Ücretleri21 -7.779Denetim Ücretleri21 -2.219Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -6.064ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-43.908ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)420.035NET DÖNEM KARI (ZARARI)420.035DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)420.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956268BIST