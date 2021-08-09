***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
09.08.2021 18:53
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.291.672
Net Dönem Karı (Zararı)
855.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
100.776
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 100.776
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.248.061
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -2.911.228
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 368.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.705.668
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.291.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15 34.948.992
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 34.948.992
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.657.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.657.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.908.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 39.565.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 39.565.585 20.908.265
Diğer Alacaklar
9 2.913.761 2.533
Finansal Varlıklar
10 14.604.892
TOPLAM VARLIKLAR
57.084.238 20.910.798
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
466.438 97.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
466.438 97.603
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
56.617.800 20.813.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.813.195
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 855.613 56.828
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 34.948.992 20.756.367
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
56.617.800 20.813.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 2.808.431
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -100.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 739.527
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.447.182
Yönetim Ücretleri
21 -1.834.180
Saklama Ücretleri
21 -14.218
Denetim Ücretleri
21 -3.689
Danışmanlık Ücretleri
21 -132.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -607.436
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.591.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
855.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
855.613
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
855.613
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956309
BIST