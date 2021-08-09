***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.291.672Net Dönem Karı (Zararı)855.613NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER100.776Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 100.776İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.248.061Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -2.911.228Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8,9 368.835İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.705.668FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.291.672FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15 34.948.992Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 34.948.992YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.657.320NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.657.320DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 20.908.265DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 39.565.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 39.565.585 20.908.265Diğer Alacaklar9 2.913.761 2.533Finansal Varlıklar10 14.604.892TOPLAM VARLIKLAR57.084.238 20.910.798YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar466.438 97.603TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)466.438 97.603TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)56.617.800 20.813.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)20.813.195Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 855.613 56.828Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 34.948.992 20.756.367TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)56.617.800 20.813.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 2.808.431Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 -100.776Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 739.527ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.447.182Yönetim Ücretleri21 -1.834.180Saklama Ücretleri21 -14.218Denetim Ücretleri21 -3.689Danışmanlık Ücretleri21 -132.046Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -607.436ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.591.569ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)855.613NET DÖNEM KARI (ZARARI)855.613DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)855.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956309BIST