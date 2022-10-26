***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.10.2022 13:17
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Faaliyet Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074279
BIST
13:213.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 3,39
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.973
13:2118,6166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
13:2118,6572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1064
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
13:21998,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,43
|Açılış
|: 998,22
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler13:19
|TUREX
|16,07
|30.180.073
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|130.063.991
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|22.095.319
|% 9,97
|
|SUMAS
|102,70
|349.392
|% 9,96
|
|GOLTS
|107,20
|54.699.242
|% 9,95
|
|AGYO
|7,53
|45.143.359
|% -9,93
|
|UFUK
|63,15
|2.428.591
|% -6,65
|
|ACSEL
|58,15
|51.219.080
|% -6,21
|
|ALKA
|37,06
|168.925.952
|% -6,18
|
|KERVN
|0,68
|1.507.150
|% -5,56
|
|THYAO
|99,75
|2.975.203.021
|% -0,75
|
|AKBNK
|15,81
|1.664.575.769
|% 1,87
|
|SISE
|33,36
|1.257.332.766
|% -1,36
|
|TUPRS
|367,90
|1.161.287.743
|% -1,76
|
|SASA
|105,00
|1.031.640.535
|% 0,00
|
|TSKB
|3,13
|716.607.756
|% -1,57
|
|SKBNK
|2,12
|472.675.975
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,63
|937.683.120
|% 2,21
|
|ODAS
|8,08
|989.387.946
|% 4,80
|
|ISGYO
|8,70
|969.746.773
|% -1,25
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6015
|18,6191
|% 0,09
|
|Euro
|18,6551
|18,6632
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,4493
|21,5569
|% 0,81
|
|Frank
|18,7141
|18,8268
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9352
|4,9600
|% 0,03
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|15,83
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,35
|
|Cumhuriyet
|6.684
|6.785
|35,00
|
|Tam
|6.715
|6.777
|19,00
|
|Yarım
|3.272
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,66
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,77
|0,18
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|0,29
|