***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
18.04.2023 21:40
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Faaliyet Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139922
BIST
18:055.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,65
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.012
18:0519,3958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
18:0521,3005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1087
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
18:051.250,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.250,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
|
|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
|
|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
|
|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
|
|EUYO
|5,13
|2.768.776
|% -8,39
|
|QNBFL
|85,15
|727.554
|% -7,95
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|THYAO
|136,20
|3.520.546.698
|% 0,37
|
|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
|% -1,25
|
|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
|
|ISCTR
|12,01
|1.365.680.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|AKBNK
|17,97
|1.297.866.144
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3910
|19,3953
|% 0,02
|
|Euro
|21,2826
|21,3078
|% 0,55
|
|Sterlin
|24,0308
|24,1514
|% 0,52
|
|Frank
|21,5327
|21,6624
|% 0,28
|
|Riyal
|5,1553
|5,1812
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|9,72
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.250
|6,88
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.857
|9.039
|101,00
|
|Yarım
|4.326
|4.425
|56,00
|
|Çeyrek
|2.163
|2.219
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,69
|0,09
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,07
|