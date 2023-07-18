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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

18.07.2023 20:03
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Faaliyet Raporu Bildirimi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173277


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 69,85 45.080.688 % 10,00  
RYSAS 27,94 53.239.938 % 10,00  
YEOTK 119,90 686.901.661 % 10,00  
POLTK 4.147,00 55.697.914 % 10,00  
VBTYZ 57,75 67.422.180 % 10,00  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 26,9151 26,9351 % 2,28  
Euro 30,2153 30,2675 % 2,30  
Sterlin 34,9942 35,1697 % 1,97  
Frank 31,2272 31,4154 % 2,44  
Riyal 7,1544 7,1903 % 2,22  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.977 1.978 22,30  
Altın Gr. 1.710 1.710 55,26  
Cumhuriyet 11.565 11.739 512,00  
Tam 11.165 11.452 501,00  
Yarım 5.582 5.752 251,00  
Çeyrek 2.800 2.876 126,00  
Gümüş.Ons 25,04 25,06 0,21  
Gümüş Gr. 21,66 21,68 0,64  
B. Petrol 79,87 79,87 1,36  
Seans Raporu 18:00
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