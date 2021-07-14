***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738Transferler204.746 824.014 -1.028.760 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.058.693 1.058.693Dönem Karı (Zararı)1.067.693 1.067.693 1.067.693Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.820 -8.820 -8.820Dönem Sonu Bakiyeler11 5.300.000 -67.036 212.466 196.488 1.067.693 6.709.611 6.709.611Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.300.000 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 3.346.014 3.346.014Transferler-29.866 3.375.880 -3.346.014 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.199.603 5.199.603Dönem Karı (Zararı)5.244.147 5.244.147 5.244.147Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-44.544 -44.544 -44.544Kar Payları-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000Dönem Sonu Bakiyeler11 5.300.000 -122.244 182.600 1.072.368 5.244.147 11.676.871 11.676.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-368.723 -16.941Dönem Karı (Zararı)5.244.147 1.067.693Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.244.147 1.067.693Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.474.528 243.268Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,9 57.764 57.791Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler303.896 27.325Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 220.698 24.547Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 83.198 2.778Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -156.848 -107.291Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-212.808 -181.205Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler55.960 73.914Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -523.802 -34.044Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-523.802 -34.044Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 1.793.518 299.487İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.919.258 -1.292.031Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.968.738 -1.002.248Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.315.327 -89.283İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-457.691 -111.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.857.636 22.549Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -8.213İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -8.213Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-173.384 -62.271Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler470.980 -116.115İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)496.293 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-25.313 -116.115Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)174 -6.598Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60.499 -3.837İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)60.499 -3.837İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.538 -3.466Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.538 -3.466Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları799.417 18.930Alınan Faiz212.808 181.205Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -1.380.948 -217.076YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.889 -22.815Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.889 -22.815Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -35.889 -22.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.592.780 -96.956Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.800 -60.000Ödenen Temettüler-2.500.000Ödenen Faiz-27.980 -36.956YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.997.392 -136.712NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.997.392 -136.712DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.586.477 136.813DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 589.085 101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 589.085 3.586.477Finansal Yatırımlar10.232.407 5.739.867Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.232.407 5.739.867Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 10.232.407 5.739.867Ticari Alacaklar2.889.889 574.562İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,18 1.032.253 574.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.857.636Diğer Alacaklar3.213 3.213İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.213 3.213Peşin Ödenmiş Giderler176.819 3.435İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler176.819 3.435Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.823 11.361ARA TOPLAM13.896.236 9.918.915TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.896.236 9.918.915DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar71.075 40.002Tesis, Makine ve Cihazlar7 71.075 40.002Kullanım Hakkı Varlıkları9 339.590 412.328Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.452 5.155Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 4.452 5.155Ertelenmiş Vergi Varlığı10 130.290 64.724TOPLAM DURAN VARLIKLAR545.407 522.209TOPLAM VARLIKLAR14.441.643 10.441.124KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6,18 117.761 87.636İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar117.761 87.636Kiralama İşlemlerinden Borçlar117.761 87.636Ticari Borçlar609.332 138.352İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 511.087 14.794İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4,18 98.245 123.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 511 337Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 911.972 445.475Kısa Vadeli Karşılıklar291.822 90.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 192.583 74.065Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 99.239 16.041Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 186.537 126.038İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 186.537 126.038ARA TOPLAM2.117.935 887.944TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.117.935 887.944UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar301.989 392.892İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar301.989 392.892Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,18 301.989 392.892Uzun Vadeli Karşılıklar344.848 181.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 344.848 181.353Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 1.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER646.837 575.912TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.764.772 1.463.856ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.676.871 8.977.268Ödenmiş Sermaye11 5.300.000 5.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-122.244 -77.700Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-122.244 -77.700Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -122.244 -77.700Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler182.600 212.466Yasal Yedekler11 182.600 212.466Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 1.072.368 196.488Net Dönem Karı veya Zararı5.244.147 3.346.014TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.676.871 8.977.268TOPLAM KAYNAKLAR14.441.643 10.441.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 9.446.695 2.512.408 4.043.050 1.266.464TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.446.695 2.512.408 4.043.050 1.266.464BRÜT KAR (ZARAR)9.446.695 2.512.408 4.043.050 1.266.464Genel Yönetim Giderleri14 -3.203.499 -1.346.775 -1.899.719 -686.206Pazarlama Giderleri14 -59.190 -66.157 -23.873 -21.421Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 750.804 145.851 421.898 -21.349Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -81.973 -22.396 -45.169 208.033ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.852.837 1.222.931 2.496.187 745.521FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.852.837 1.222.931 2.496.187 745.521Finansman Gelirleri15 212.808 181.205 28.042 175.110Finansman Giderleri15 -27.980 -36.956 -12.928 -18.103SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.037.665 1.367.180 2.511.301 902.528Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.793.518 -299.487 -872.794 -165.486Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -1.847.445 -311.582 -910.217 -173.026Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 53.927 12.095 37.423 7.540SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.244.147 1.067.693 1.638.507 737.042DÖNEM KARI (ZARARI)5.244.147 1.067.693 1.638.507 737.042Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.244.147 1.067.693 1.638.507 737.042Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-44.544 -8.820 1.736 -7.515Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-57.850 -11.308 0 -9.635Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.306 2.488 1.736 2.120Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.306 2.488 1.736 2.120Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-44.544 -8.820 1.736 -7.515TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.199.603 1.058.873 1.640.243 729.527Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.199.603 1.058.873 1.640.243 729.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951398BIST