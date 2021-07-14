***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
14.07.2021 21:09
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738
Transferler
204.746 824.014 -1.028.760 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.058.693 1.058.693
Dönem Karı (Zararı)
1.067.693 1.067.693 1.067.693
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.820 -8.820 -8.820
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.300.000 -67.036 212.466 196.488 1.067.693 6.709.611 6.709.611
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.300.000 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 3.346.014 3.346.014
Transferler
-29.866 3.375.880 -3.346.014 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.199.603 5.199.603
Dönem Karı (Zararı)
5.244.147 5.244.147 5.244.147
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.544 -44.544 -44.544
Kar Payları
-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.300.000 -122.244 182.600 1.072.368 5.244.147 11.676.871 11.676.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-368.723 -16.941
Dönem Karı (Zararı)
5.244.147 1.067.693
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.244.147 1.067.693
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.474.528 243.268
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,9 57.764 57.791
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
303.896 27.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 220.698 24.547
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 83.198 2.778
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -156.848 -107.291
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-212.808 -181.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
55.960 73.914
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -523.802 -34.044
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-523.802 -34.044
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.793.518 299.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.919.258 -1.292.031
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.968.738 -1.002.248
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.315.327 -89.283
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-457.691 -111.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.857.636 22.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.213
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -8.213
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-173.384 -62.271
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
470.980 -116.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
496.293 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.313 -116.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
174 -6.598
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.499 -3.837
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
60.499 -3.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.538 -3.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.538 -3.466
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
799.417 18.930
Alınan Faiz
212.808 181.205
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -1.380.948 -217.076
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.889 -22.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.889 -22.815
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -35.889 -22.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.592.780 -96.956
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.800 -60.000
Ödenen Temettüler
-2.500.000
Ödenen Faiz
-27.980 -36.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.997.392 -136.712
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.997.392 -136.712
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.586.477 136.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 589.085 101
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 589.085 3.586.477
Finansal Yatırımlar
10.232.407 5.739.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.232.407 5.739.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 10.232.407 5.739.867
Ticari Alacaklar
2.889.889 574.562
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,18 1.032.253 574.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.857.636
Diğer Alacaklar
3.213 3.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.213 3.213
Peşin Ödenmiş Giderler
176.819 3.435
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
176.819 3.435
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.823 11.361
ARA TOPLAM
13.896.236 9.918.915
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.896.236 9.918.915
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
71.075 40.002
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 71.075 40.002
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 339.590 412.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.452 5.155
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 4.452 5.155
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 130.290 64.724
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
545.407 522.209
TOPLAM VARLIKLAR
14.441.643 10.441.124
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,18 117.761 87.636
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
117.761 87.636
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
117.761 87.636
Ticari Borçlar
609.332 138.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 511.087 14.794
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4,18 98.245 123.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 511 337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 911.972 445.475
Kısa Vadeli Karşılıklar
291.822 90.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 192.583 74.065
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 99.239 16.041
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 186.537 126.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 186.537 126.038
ARA TOPLAM
2.117.935 887.944
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.117.935 887.944
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
301.989 392.892
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
301.989 392.892
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,18 301.989 392.892
Uzun Vadeli Karşılıklar
344.848 181.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 344.848 181.353
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 1.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
646.837 575.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.764.772 1.463.856
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.676.871 8.977.268
Ödenmiş Sermaye
11 5.300.000 5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-122.244 -77.700
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-122.244 -77.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -122.244 -77.700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
182.600 212.466
Yasal Yedekler
11 182.600 212.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 1.072.368 196.488
Net Dönem Karı veya Zararı
5.244.147 3.346.014
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.676.871 8.977.268
TOPLAM KAYNAKLAR
14.441.643 10.441.124
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 9.446.695 2.512.408 4.043.050 1.266.464
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.446.695 2.512.408 4.043.050 1.266.464
BRÜT KAR (ZARAR)
9.446.695 2.512.408 4.043.050 1.266.464
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.203.499 -1.346.775 -1.899.719 -686.206
Pazarlama Giderleri
14 -59.190 -66.157 -23.873 -21.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 750.804 145.851 421.898 -21.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -81.973 -22.396 -45.169 208.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.852.837 1.222.931 2.496.187 745.521
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.852.837 1.222.931 2.496.187 745.521
Finansman Gelirleri
15 212.808 181.205 28.042 175.110
Finansman Giderleri
15 -27.980 -36.956 -12.928 -18.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.037.665 1.367.180 2.511.301 902.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.793.518 -299.487 -872.794 -165.486
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -1.847.445 -311.582 -910.217 -173.026
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 53.927 12.095 37.423 7.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.244.147 1.067.693 1.638.507 737.042
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.244.147 1.067.693 1.638.507 737.042
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.244.147 1.067.693 1.638.507 737.042
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.544 -8.820 1.736 -7.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.850 -11.308 0 -9.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.306 2.488 1.736 2.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.306 2.488 1.736 2.120
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.544 -8.820 1.736 -7.515
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.199.603 1.058.873 1.640.243 729.527
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.199.603 1.058.873 1.640.243 729.527
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951398
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