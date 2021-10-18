***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 0 5.650.738Transferler204.746 824.014 -1.028.760 0 0Dönem Karı (Zararı)1.665.383 166.538 166.538Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.635 -24.635 -24.635Dönem Sonu Bakiyeler11 5.300.000 -82.851 212.466 196.488 1.665.383 7.291.486 0 7.291.486Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.300.000 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 8.977.268 8.977.268Transferler-29.866 3.375.880 -3.346.014 0 0Dönem Karı (Zararı)6.593.177 6.593.177 6.593.177Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-44.544 -44.544 -44.544Kar Payları11 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000Dönem Sonu Bakiyeler11 5.300.000 -122.244 182.600 1.072.368 6.593.177 13.025.901 13.025.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-903.776 -1.612Dönem Karı (Zararı)6.593.177 1.665.383Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.593.177 1.665.383Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.695.171 285.151Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,9 102.751 87.382Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler364.505 40.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 136.258 27.440Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 228.247 13.242Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-182.125 -137.572Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-223.669 -190.112Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler41.544 52.540Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -870.654 -165.818Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 -870.654 -165.818Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 2.280.694 460.477İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.127.696 -1.760.930Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.614.472 -1.572.536Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-534.708 -77.068İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-520.171 -99.617İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.537 22.549Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.213İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -3.213Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-109.392 -39.251Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler108.427 -89.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.718 2.033İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)94.709 -92.010Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)751 -31.148Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.695 56.429İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.695 56.429İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.003 -4.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.003 -4.166Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.160.652 189.604Alınan Faiz223.669 190.112Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -2.288.097 -381.328YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.889 -45.201Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.889 -45.201Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -35.889 -45.201FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.607.129 -90.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-107.129 -90.000Ödenen Temettüler-2.500.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.546.794 -136.813NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.546.794 -136.813DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.586.477 136.813DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.683 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 39.683 3.586.477Finansal Yatırımlar13.224.993 5.739.867Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar13.224.993 5.739.867Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 13.224.993 5.739.867Ticari Alacaklar1.109.270 574.562İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,18 1.094.733 574.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 14.537Diğer Alacaklar3.213 3.213İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.213 3.213Peşin Ödenmiş Giderler112.827 3.435İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler112.827 3.435Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.358 11.361ARA TOPLAM14.495.344 9.918.915TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.495.344 9.918.915DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar66.905 40.002Tesis, Makine ve Cihazlar7 66.905 40.002Kullanım Hakkı Varlıkları9 471.235 412.328Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.100 5.155Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 4.100 5.155Ertelenmiş Vergi Varlığı10 115.789 64.724TOPLAM DURAN VARLIKLAR658.029 522.209TOPLAM VARLIKLAR15.153.373 10.441.124KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar217.656 87.636İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar217.656 87.636Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,18 217.656 87.636Ticari Borçlar246.779 138.352İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 28.512 14.794İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4,18 218.267 123.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.088 337Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 477.498 445.475Kısa Vadeli Karşılıklar442.700 90.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 198.412 74.065Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 244.288 16.041Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler141.733 126.038İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 141.733 126.038ARA TOPLAM1.527.454 887.944TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.527.454 887.944UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar345.439 392.892İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar345.439 392.892Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,18 345.439 392.892Uzun Vadeli Karşılıklar254.579 181.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 254.579 181.353Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 0 1.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER600.018 575.912TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.127.472 1.463.856ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.025.901 8.977.268Ödenmiş Sermaye11 5.300.000 5.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-122.244 -77.700Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-122.244 -77.700Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -122.244 -77.700Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler182.600 212.466Yasal Yedekler11 182.600 212.466Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 1.072.368 196.488Net Dönem Karı veya Zararı6.593.177 3.346.014TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.025.901 8.977.268TOPLAM KAYNAKLAR15.153.373 10.441.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 12.524.628 3.879.788 3.077.933 1.367.380TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.524.628 3.879.788 3.077.933 1.367.380BRÜT KAR (ZARAR)12.524.628 3.879.788 3.077.933 1.367.380Genel Yönetim Giderleri14 -4.756.901 -2.213.054 -1.553.402 -866.279Pazarlama Giderleri14 -278.242 -92.519 -219.052 -26.362Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.269.638 440.963 518.834 295.112Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -67.377 -26.890 14.596 -4.494ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.691.746 1.988.288 1.838.909 765.357FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.691.746 1.988.288 1.838.909 765.357Finansman Gelirleri15 223.669 190.112 10.861 8.907Finansman Giderleri15 -41.544 -52.540 -13.564 -15.584SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.873.871 2.125.860 1.836.206 758.680Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.280.694 -460.477 -487.176 -160.990Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -2.320.120 -475.150 -472.675 -163.568Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 39.426 14.673 -14.501 2.578SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.593.177 1.665.383 1.349.030 597.690DÖNEM KARI (ZARARI)6.593.177 1.665.383 1.349.030 597.690Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.593.177 1.665.383 1.349.030 597.690Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-44.544 -24.635 0 -15.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-57.850 -31.583 0 -20.275Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.306 6.948 0 4.460Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.306 6.948 0 4.460Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-44.544 -24.635 0 -15.815TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.548.633 1.640.748 1.349.030 581.875Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.548.633 1.640.748 1.349.030 581.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971301BIST