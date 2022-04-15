***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.300.000 -77.700 -77.700 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 3.542.502 8.977.268 8.977.268Transferler-198.356 3.544.370 -3.346.014 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-46.280 -46.280 -46.280 3.605.640 3.559.360 3.559.360Dönem Karı (Zararı)3.605.640 3.605.640 3.605.640Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-46.280 -46.280 -46.280 -46.280 -46.280Dönem Sonu Bakiyeler11 5.300.000 -123.980 -123.980 -123.980 14.110 3.740.858 3.605.640 12.536.628 12.536.628Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 6.000.000 -126.806 -126.806 -126.806 182.600 547.711 10.557.200 17.160.705 17.160.705Transferler1.000.834 9.556.366 -10.557.200Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-259 -259 -259 3.037.195 3.036.936 3.036.936Dönem Karı (Zararı)3.037.195 3.037.195 3.037.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-259 -259 -259 -259 -259Kar Payları-5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler11 6.000.000 -127.065 -127.065 -127.065 1.183.434 5.104.077 3.037.195 15.197.641 15.197.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.074.964 -3.554.000Dönem Karı (Zararı)3.037.195 3.605.640Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.037.195 3.605.640Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.337.698 680.155Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,9 52.110 29.534Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler405.372 199.155Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 232.795 73.891Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 172.577 125.264Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -107 -154.661Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-15.513 -184.766Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15.406 30.105Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 98.173 -314.597Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler98.173 -314.597Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 782.150 920.724İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.991.233 -8.024.561Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.096.857 -7.090.504Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler158.205 -341.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)262.001 -341.775İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-103.796 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.000 -4.355İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.355İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-40.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-147.170 -109.498Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.780 -54.187İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-26.336 -3.381İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-444 -50.806Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.334 -46.060Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.213 36.065İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-58.213 36.065İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -414.247Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-414.247Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.366.126 -3.738.766Alınan Faiz15.513 184.766Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.306.675YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.066.338 -32.400İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-66.338 -32.400Ödenen Temettüler-5.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.626 -3.586.400NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 8.626 -3.586.400DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.430 3.586.477DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.056 77Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.056 1.430Finansal Yatırımlar14.880.397 17.075.427Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 14.880.397 17.075.427Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar14.880.397 17.075.427Ticari Alacaklar1.763.076 1.921.281İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,18 1.493.076 1.755.077İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 270.000 166.204Diğer Alacaklar8 43.213 3.213İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.213 3.213Peşin Ödenmiş Giderler148.015 845İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmi