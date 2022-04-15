***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.04.2022 18:25
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.300.000 -77.700 -77.700 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 3.542.502 8.977.268 8.977.268
Transferler
-198.356 3.544.370 -3.346.014 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.280 -46.280 -46.280 3.605.640 3.559.360 3.559.360
Dönem Karı (Zararı)
3.605.640 3.605.640 3.605.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.280 -46.280 -46.280 -46.280 -46.280
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.300.000 -123.980 -123.980 -123.980 14.110 3.740.858 3.605.640 12.536.628 12.536.628
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 6.000.000 -126.806 -126.806 -126.806 182.600 547.711 10.557.200 17.160.705 17.160.705
Transferler
1.000.834 9.556.366 -10.557.200
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-259 -259 -259 3.037.195 3.036.936 3.036.936
Dönem Karı (Zararı)
3.037.195 3.037.195 3.037.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-259 -259 -259 -259 -259
Kar Payları
-5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 6.000.000 -127.065 -127.065 -127.065 1.183.434 5.104.077 3.037.195 15.197.641 15.197.641
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.074.964 -3.554.000
Dönem Karı (Zararı)
3.037.195 3.605.640
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.037.195 3.605.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.337.698 680.155
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,9 52.110 29.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
405.372 199.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 232.795 73.891
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 172.577 125.264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -107 -154.661
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.513 -184.766
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.406 30.105
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 98.173 -314.597
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
98.173 -314.597
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 782.150 920.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.991.233 -8.024.561
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.096.857 -7.090.504
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
158.205 -341.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
262.001 -341.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.796 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.000 -4.355
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-147.170 -109.498
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.780 -54.187
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.336 -3.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-444 -50.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.334 -46.060
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.213 36.065
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.213 36.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -414.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-414.247
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.366.126 -3.738.766
Alınan Faiz
15.513 184.766
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.306.675
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.066.338 -32.400
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-66.338 -32.400
Ödenen Temettüler
-5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.626 -3.586.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 8.626 -3.586.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.430 3.586.477
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.056 77
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.056 1.430
Finansal Yatırımlar
14.880.397 17.075.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 14.880.397 17.075.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
14.880.397 17.075.427
Ticari Alacaklar
1.763.076 1.921.281
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,18 1.493.076 1.755.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 270.000 166.204
Diğer Alacaklar
8 43.213 3.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.213 3.213
Peşin Ödenmiş Giderler
148.015 845
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmi