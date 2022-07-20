***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
20.07.2022 19:36
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.300.000 -77.700 -77.700 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 8.977.268 8.977.268
Transferler
-29.866 3.375.880 -3.346.014 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.544 -44.544 -44.544 0 48.584
Uzun Vadeli Karşılıklar
483.799 324.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 483.799 324.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
694.642 616.624
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.369.019 2.466.244
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.998.473 17.160.705
Ödenmiş Sermaye
11 7.500.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -127.065 -126.806
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.065 -126.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.065 -126.806
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 1.183.434 182.600
Yasal Yedekler
1.183.434 182.600
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 3.604.077 547.711
Net Dönem Karı veya Zararı
5.838.027 10.557.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.998.473 17.160.705
TOPLAM KAYNAKLAR
20.367.492 19.626.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 8.725.885 9.446.695 4.862.637 4.043.050
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.725.885 9.446.695 4.862.637 4.043.050
BRÜT KAR (ZARAR)
8.725.885 9.446.695 4.862.637 4.043.050
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.954.016 -3.203.499 -2.490.704 -1.899.719
Pazarlama Giderleri
14 -125.980 -59.190 -86.849 -23.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.619.786 750.804 1.063.180 421.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -830 -81.973 97.343 -45.169
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.264.845 6.852.837 3.445.607 2.496.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.264.845 6.852.837 3.445.607 2.496.187
Finansman Gelirleri
15 20.987 212.808 5.474 28.042
Finansman Giderleri
15 -48.328 -27.980 -32.922 -12.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.237.504 7.037.665 3.418.159 2.511.301
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.399.477 -1.793.518 -617.327 -872.794
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -1.488.317 -1.847.445 -628.896 -910.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 88.840 53.927 11.569 37.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.838.027 5.244.147 2.800.832 1.638.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.838.027 5.244.147 2.800.832 1.638.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.838.027 5.244.147 2.800.832 1.638.507
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-259 -44.544 0 1.736
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-345 -57.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
86 13.306 0 1.736
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
86 13.306 1.736
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-259 -44.544 0 1.736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.837.768 5.199.603 2.800.832 1.640.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.837.768 5.199.603 2.800.832 1.640.243
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047071
BIST