***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.300.000 -77.700 -77.700 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 8.977.268 8.977.268Transferler-29.866 3.375.880 -3.346.014 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44.544 -44.544 -44.544 0 48.584Uzun Vadeli Karşılıklar483.799 324.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 483.799 324.554TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER694.642 616.624TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.369.019 2.466.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.998.473 17.160.705Ödenmiş Sermaye11 7.500.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 -127.065 -126.806Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.065 -126.806Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.065 -126.806Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 1.183.434 182.600Yasal Yedekler1.183.434 182.600Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 3.604.077 547.711Net Dönem Karı veya Zararı5.838.027 10.557.200TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.998.473 17.160.705TOPLAM KAYNAKLAR20.367.492 19.626.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 8.725.885 9.446.695 4.862.637 4.043.050TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.725.885 9.446.695 4.862.637 4.043.050BRÜT KAR (ZARAR)8.725.885 9.446.695 4.862.637 4.043.050Genel Yönetim Giderleri14 -4.954.016 -3.203.499 -2.490.704 -1.899.719Pazarlama Giderleri14 -125.980 -59.190 -86.849 -23.873Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3.619.786 750.804 1.063.180 421.898Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -830 -81.973 97.343 -45.169ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.264.845 6.852.837 3.445.607 2.496.187FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.264.845 6.852.837 3.445.607 2.496.187Finansman Gelirleri15 20.987 212.808 5.474 28.042Finansman Giderleri15 -48.328 -27.980 -32.922 -12.928SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.237.504 7.037.665 3.418.159 2.511.301Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.399.477 -1.793.518 -617.327 -872.794Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -1.488.317 -1.847.445 -628.896 -910.217Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 88.840 53.927 11.569 37.423SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.838.027 5.244.147 2.800.832 1.638.507DÖNEM KARI (ZARARI)5.838.027 5.244.147 2.800.832 1.638.507Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.838.027 5.244.147 2.800.832 1.638.507Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-259 -44.544 0 1.736Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-345 -57.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler86 13.306 0 1.736Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi86 13.306 1.736Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-259 -44.544 0 1.736TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.837.768 5.199.603 2.800.832 1.640.243Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.837.768 5.199.603 2.800.832 1.640.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047071BIST