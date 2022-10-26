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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2022 13:18
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -77.700 -77.700 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 8.977.268 8.977.268
Transferler
-29.866 3.375.880
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:003.944
Değişim :  -0,80% |  -32,00
Açılış :  3.978  
Önceki Kapanış :  3.976  
En Yüksek
3.990 En Düşük
3.906
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 45,12 1.017.446 % 10,00  
EKIZ 14,30 641.226 % 10,00  
LUKSK 83,15 26.745.952 % 9,99  
DOBUR 55,05 17.921.079 % 9,99  
VERUS 81,70 61.914.229 % 9,96  
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14:58 Alış Satış %  
Dolar 18,6071 18,6150 % 0,04  
Euro 18,6834 18,7047 % -0,35  
Sterlin 21,4940 21,6017 % -0,32  
Frank 18,7130 18,8257 % -0,33  
Riyal 4,9388 4,9635 % 0,13  
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14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.662 -2,49  
Altın Gr. 994 994 -1,05  
Cumhuriyet 6.650 6.751 -31,00  
Tam 6.683 6.739 -29,00  
Yarım 3.257 3.294 -12,00  
Çeyrek 1.633 1.647 -9,00  
Gümüş.Ons 19,39 19,42 -0,18  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 -0,13  
B. Petrol 94,03 94,03 0,24  
Seans Raporu 14:58
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