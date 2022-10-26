***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 13:18
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -77.700 -77.700 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 8.977.268 8.977.268
Transferler
-29.866 3.375.880
15:003.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -32,00
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:0018,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:0018,6705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0999
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6438
15:00994,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,80
|Açılış
|: 994,62
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler14:58
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|26.745.952
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.921.079
|% 9,99
|
|VERUS
|81,70
|61.914.229
|% 9,96
|
|AGYO
|6,78
|6.956.490
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,68
|27.965.457
|% -5,93
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,35
|6.567.408.524
|% 0,56
|
|AKBNK
|15,36
|2.453.567.121
|% -2,66
|
|PETKM
|13,70
|1.920.063.302
|% 2,47
|
|SISE
|33,60
|1.897.788.189
|% -1,18
|
|EREGL
|30,26
|1.717.557.228
|% -1,75
|
|TSKB
|3,11
|845.846.824
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,50
|1.192.979.450
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,11
|339.670.697
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,36
|2.453.567.121
|% -2,66
|
|PETKM
|13,70
|1.920.063.302
|% 2,47
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6071
|18,6150
|% 0,04
|
|Euro
|18,6834
|18,7047
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,4940
|21,6017
|% -0,32
|
|Frank
|18,7130
|18,8257
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9388
|4,9635
|% 0,13
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,49
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.751
|-31,00
|
|Tam
|6.683
|6.739
|-29,00
|
|Yarım
|3.257
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,24
|
Seans Raporu
14:58
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