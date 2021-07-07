***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.670 % 0,01841218Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.297,28 % 0,03652976Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.274,52 % 0,1536039Fon Yönetim Ücreti70.725,69 % 0,4877206Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu33,8 % 0,00023308Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Diğer Giderler4.526,09 % 0,03121168TOPLAM GİDERLER108.083,43 % 0,74533758DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.501.271,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948080BIST