***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.160 % 0,02356106Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.757,72 % 0,07371253Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.645,21 % 0,05066948Fon Yönetim Ücreti169.556,16 % 1,84950157Hisse Senedi Komisyonu7.133,01 % 0,07780616Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5 % 0,00005454Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu772,05 % 0,00842144Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,01218521Türev Araçlar Komisyonu39.238,41 % 0,42800864Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.527,19 % 0,03847423TOPLAM GİDERLER234.911,85 % 2,56239487DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.167.667,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969077BIST