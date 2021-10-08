***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.050 % 0,02701471Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.757,72 % 0,04507601Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.836,08 % 0,05893929Fon Yönetim Ücreti277.274,01 % 1,84950044Hisse Senedi Komisyonu2.882,08 % 0,01922433Tahvil Bono Komisyonu16,34 % 0,00010899Gecelik Ters Repo Komisyonu99,95 % 0,0006667Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.176,73 % 0,01451944Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00745139Türev Araçlar Komisyonu37.680,46 % 0,25133992Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.255,26 % 0,06173535TOPLAM GİDERLER350.145,73 % 2,33557657DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.991.832,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969078BIST