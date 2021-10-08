***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.050 % 0,0219316Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.757,72 % 0,03659447Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.721,63 % 0,06347509Fon Yönetim Ücreti187.310,08 % 1,01432345Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu22,75 % 0,0001232Gecelik Ters Repo Komisyonu150 % 0,00081228Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.897,02 % 0,01027276Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00604933Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.819,76 % 0,04234564TOPLAM GİDERLER220.846,06 % 1,19592783DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.466.503,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969079BIST